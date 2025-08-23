Зеленский готов к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в любом формате. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Готов к любому формату встречи с российским главой», — написал Владимир Зеленский. Он также вновь бездоказательно обвинил Москву в якобы затягивании переговорного процесса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским только при условии, что все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут тщательно проработаны экспертами. По словам Лаврова, позиция Киева свидетельствует о стремлении украинских властей затянуть переговоры и подорвать усилия США по урегулированию конфликта. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжает тесно взаимодействовать с Вашингтоном в целях устранения первопричин кризиса.
Лавров напомнил, что российская сторона еще в 2022 году на переговорах в Стамбуле предложила создать три рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам, но до сих пор не получила официального ответа от Киева. Глава МИД России добавил, что потенциальный трехсторонний саммит Россия-США-Украина требует детальной подготовки и не должна приводить к дополнительной эскалации.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой возможна и трехсторонняя встреча с его участием. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом стороны подтвердили заинтересованность в продолжении прямых переговоров между российской и украинской делегациями. Также обсуждалась возможность повышения статуса представителей обеих стран для более предметного диалога.
