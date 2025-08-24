В России начнут проверять сотовые номера, привязанные к «Госуслугам»

Сотовые номера россиян, используемые для онлайн-доступа к государственным и социально значимым цифровым услугам, будут проверять на актуальность. Такое требование содержится в утвержденном правительством плане мероприятий.
«Проверка актуальности номеров направлена на предотвращение случаев несанкционированного доступа к личной информации граждан», — отмечается в плане мероприятий с которым ознакомился ТАСС. Согласно документу, если телефонный номер, привязанный к учетной записи в информационных системах госорганов или цифровых сервисах, перестанет принадлежать конкретному человеку, его автоматически открепят от аккаунта.
Власти рассчитывают, что регулярная сверка номеров снизит риски использования чужих аккаунтов. Также это повысит уровень кибербезопасности при оказании государственных и социальных услуг через интернет.
Ранее были разработаны меры по обеспечению безопасности доступа к основным онлайн-сервисам, включая введение системы Captcha и создание «белого списка» жизненно важных ресурсов для пользователей при ограничениях мобильного интернета. Эти инициативы были разработаны Минцифры на фоне участившихся отключений мобильной связи из-за угроз атак беспилотников, чтобы граждане сохраняли доступ к ключевым цифровым услугам и их данные оставались защищены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.