Украинец Кузнецов, арестованный по делу о «Северных потоках», служил в ВСУ

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил на допросе, что в момент диверсии служил в ВСУ и не имел отношения к инциденту. Об этом сообщает одно из итальянских изданий со ссылкой на материалы следствия.
По данным Il Fatto quotidiano, ходе допроса Кузнецов сказал, что в 2022 году занимал должность командира одного из подразделений ВСУ и покинул службу в декабре 2023 года. По словам задержанного, во время взрывов на «Северных потоках» он находился на территории Украины.
Суд города Болонья обвиняет Кузнецова в создании угрозы для энерго- и газоснабжения, загрязнении окружающей среды и незаконном хранении оружия. 22 августа суд постановил оставить его под стражей. По данным прокуратуры Германии, Кузнецов, по версии следствия, входил в состав группы, осуществившей подрыв магистрали в районе острова Борнхольм, а также мог быть одним из координаторов операции. Кузнецов был задержан 21 августа.
Ранее Россия инициировала проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с поступлением новых данных относительно взрыва на газопроводах «Северный поток». Причиной обращения стало появление информации о задержании лица, подозреваемого в организации диверсии на «Северных потоках». РФ намерена обратить внимание международного сообщества на затягивание расследования, проводимого немецкими властями. Заседание запланировано на 26 августа.
