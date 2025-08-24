В России резко сократилось производство спирта

В июле 2025 года производство этилового спирта в России уменьшилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба по регулированию алкогольного и табачного рынка (РАТК).
«Производство этилового спирта в России в июле составило 5,17 млн декалитров (дал), сократившись на 13,5%», — сказано в сообщении. Отмечается, что за первые семь месяцев текущего года падение объема производства составило 14,9%, снизившись до 41,47 млн дал.
Кроме того, подчеркивается, что отгрузки этилового спирта с января по июль снизились на 19,6% и составили 29,96 млн дал. Это происходит на фоне постепенного восстановления рынка алкогольной продукции, однако спрос на этиловый спирт продолжает сокращаться быстрее, чем на другие виды алкогольных товаров.
