В Челябинске назвали дату окончания купального сезона

В Челябинске 1 сентября завершится купальный сезон и все матросы-спасатели также заканчивают работу в этом сезоне. Об этом сообщил заместитель города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«До конца этой недели у нас на всех пляжах работают матросы-спасатели. 1 сентября эту работу завершаем», — сообщил Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
Со следующей недели на водных объектах останутся только патрульные группы. Торжественное закрытие купального сезона запланировано на 29 августа на берегу Шершневского водохранилища.
В Челябинске в уходящем сезоне работали девять муниципальных пляжей на Первом озере, Шершневском водохранилище и озере Смолино. На всех были установлены новые спортивные и игровые комплексы, а также лежаки.
