Мэрия Челябинска назвала адреса девяти открытых пляжей

Мэрия Челябинска назвала адреса девяти муниципальных пляжей, уже открытых для отдыха. Искупаться под присмотром спасателей можно на первом озере, Шершневском водохранилище и озере Смолино.
«На трех водоемах организованы по три пляжа. На Первом озере это пляжи „Чуриловский“ на улице Черничная, „Первоозерный“ на переулке Мамина, 1а и „Чайка“ на Бродокалмакском тракте», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
На Шершневском водохранилище один пляж доступен без купания — это «Городской». На двух других можно не только загорать, но и принимать водные процедуры: «Шершневский» по адресу Шершневский бор, 6/1 и «Белый парус» — улица Центральная, 3в/1.
На озеро Смолино открыты также три пляжа: «Смолинский» (переулок Дачный, 2а), «Спортивный» (улица Магнитогорская) и «Новороссийский» (улица Новороссийская, 79). Все девять пляжей являются муниципальными и были доступны и в прошлом году.
Мэрия сообщила об открытии девяти пляжей за две недели до официального начала летнего сезона. Рекреационные зоны полностью готовы к приему отдыхающих: они оснащены лежаками и зонтиками, а также туалетами. За порядком следят видеокамеры, а за безопасностью — матросы-спасатели.
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