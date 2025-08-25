Власти Вьетнама объявили массовую эвакуацию 586 тысяч жителей из нескольких прибрежных провинций в связи с приближением тайфуна «Кадзики» («Каджики»), который сформировался 20 августа в Южно-Китайском море недалеко от Филиппин. Как сообщает телеканал CNBC, скорость ветра внутри тайфуна достигает почти 200 км/ч.
Из-за тайфуна, заблокировавшего работу аэропорта города Санья, около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань. Вылеты в российские города отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.
Часть туристов была вынуждена несколько часов укрываться в торговых центрах. Жительница Ноябрьска Ирина Домженюк, находившаяся в городе Санья, рассказывает о перебоях с электричеством, ураганном ветре и поврежденных зданиях. По сообщениям других очевидцев, на балконы гостиниц ураганным ветром выбрасывало деревья и посторонние предметы.
Городские службы Санья приостановили работу общественного транспорта, туристических объектов и предприятий. От последствий тайфуна пострадали более 100 тысяч жителей провинции Хайнань на юге Китая. Какая ситуация сейчас на острове — в фоторепортаже URA.RU.
