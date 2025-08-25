Со скоростью 200 км/ч: тайфун «Каджики» обрушился на Китай и Вьетнам. Фоторепортаж

Около тысячи туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Хайнане из-за тайфуна застряли российские туристы
На Хайнане из-за тайфуна застряли российские туристы Фото:

Власти Вьетнама объявили массовую эвакуацию 586 тысяч жителей из нескольких прибрежных провинций в связи с приближением тайфуна «Кадзики» («Каджики»), который сформировался 20 августа в Южно-Китайском море недалеко от Филиппин. Как сообщает телеканал CNBC, скорость ветра внутри тайфуна достигает почти 200 км/ч.

Из-за тайфуна, заблокировавшего работу аэропорта города Санья, около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань. Вылеты в российские города отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Часть туристов была вынуждена несколько часов укрываться в торговых центрах. Жительница Ноябрьска Ирина Домженюк, находившаяся в городе Санья, рассказывает о перебоях с электричеством, ураганном ветре и поврежденных зданиях. По сообщениям других очевидцев, на балконы гостиниц ураганным ветром выбрасывало деревья и посторонние предметы.

Городские службы Санья приостановили работу общественного транспорта, туристических объектов и предприятий. От последствий тайфуна пострадали более 100 тысяч жителей провинции Хайнань на юге Китая. Какая ситуация сейчас на острове — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Вьетнама объявили массовую эвакуацию 586 тысяч жителей из нескольких прибрежных провинций в связи с приближением тайфуна «Кадзики» («Каджики»), который сформировался 20 августа в Южно-Китайском море недалеко от Филиппин. Как сообщает телеканал CNBC, скорость ветра внутри тайфуна достигает почти 200 км/ч. Из-за тайфуна, заблокировавшего работу аэропорта города Санья, около тысячи российских туристов оказались заблокированы на китайском острове Хайнань. Вылеты в российские города отменены или перенесены из-за неблагоприятных погодных условий. Часть туристов была вынуждена несколько часов укрываться в торговых центрах. Жительница Ноябрьска Ирина Домженюк, находившаяся в городе Санья, рассказывает о перебоях с электричеством, ураганном ветре и поврежденных зданиях. По сообщениям других очевидцев, на балконы гостиниц ураганным ветром выбрасывало деревья и посторонние предметы. Городские службы Санья приостановили работу общественного транспорта, туристических объектов и предприятий. От последствий тайфуна пострадали более 100 тысяч жителей провинции Хайнань на юге Китая. Какая ситуация сейчас на острове — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...