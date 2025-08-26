Пропавший в Босфоре россиянин мог выжить

Пропавший российский пловец Николай Свечников, который исчез во время заплыва через Босфор 24 августа, мог успешно добраться до берега и избавиться от браслета с чипом. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
На старте заплыва участникам были выданы браслеты с чипами, которые не имеют системы GPS, что делает невозможным точное отслеживание их местоположения. Известно, что чипы фиксируют момент, когда спортсмены стартуют и финишируют, но информация о дальнейшей судьбе Свечникова отсутствует. В настоящее время продолжаются поиски россиянина.
Источник сообщает о двух основных гипотезах относительно его исчезновения: по одной версии, пловец мог утонуть, а по другой — ему удалось добраться до берега, где он, возможно, сознательно избавился от своего браслета. В ситуации продолжают разбираться соответствующие службы.
