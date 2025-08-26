Российская ПВО сбила ракету «Нептун», которую расхваливали на Украине

Российские средства ПВО за последние сутки уничтожили 191 украинский беспилотник, шесть управляемых авиабомб и одну управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом рассказали в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности „Нептун“ и 191 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сводке. Она опубликована в telegram-канале военного ведомства.
Ранее стало известно, что на Украине представили новую модификацию крылатой ракеты «Нептун», которая способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Новая ракета оборудована складывающимися крыльями X-образной формы и предназначена для атак по объектам на суше. Подробные технические параметры данной модификации официально пока не обнародованы, однако, по оценкам издания Defense Express, длина ракеты без учета стартового ускорителя превышает шесть метров. Издание выдвигает предположение, что данная ракета неофициально именуется «Длинный Нептун». Сообщения о проведении ее испытаний, а также о первом использовании в боевых условиях, поступили в марте этого года, пишет «Царьград».
