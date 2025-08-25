На Украине показали новую крылатую ракету

На Украине представили ракету с дальностью 1000 км
Спецоперация РФ на Украине

На Украине продемонстрировали новую модификацию крылатой ракеты «Нептун» с увеличенной дальностью поражения до 1000 километров. Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на издание «Зброя» («Оружие»).

«Впервые официально показан „длинный Нептун“, летающий на 1000 км», — отмечает Defense Express. Ракета оснащена Х-образными складывающимися крыльями и предназначена для нанесения ударов по наземным целям. Технические характеристики новинки пока не раскрывались, однако в издании предположили, что длина изделия превышает шесть метров без ускорителя.

По данным источника, публикация была приурочена ко Дню независимости Украины. Утверждается, что новая дальнобойная версия ракеты Р-360 «Нептун», получившая неофициальное наименование «Длинный Нептун», якобы прошла испытания еще в марте этого года. В издании сообщили, что разработка этой ракеты якобы ведется с ноября 2023 года, однако до настоящего момента ни одно изображение изделия не публиковалось.

