Эксперт объяснил, почему российскую ракету «Циркон» прозвали убийцей авианосцев

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», известные как убийцы авианосцев, практически невозможно обнаружить радиолокационными средствами из-за формирования плазменного облака при полете. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, высокая скорость ракеты затрудняет работу современных систем ПВО и делает «Циркон» одним из самых сложных для перехвата вооружений.
«Благодаря своей гиперзвуковой скорости они (ракеты „Циркон“ — прим. URA.RU) летят в плазме, что затрудняет обнаружение с помощью радиолокационных средств и перехват. Плазма поглощает электромагнитное излучение, то есть лучи от радаров или от активной головки самонаведения», — пояснил Кнутов в беседе с NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что «Циркон» относится ко второму поколению российских гиперзвуковых ракет, способных развивать скорость до 10 махов и поражать цели на расстоянии около двух тысяч километров. Кнутов добавил, что при таком полете сигнал радара не возвращается к источнику, и отметка о цели не появляется на экранах операторов. В этих условиях, по словам эксперта, перехватить «Циркон» можно только с помощью инфракрасных датчиков и систем наведения, способных реагировать на тепловое излучение летящей ракеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.