В Кремле ответили на вопрос URA.RU о встрече Путина и Алиева в Китае

В Кремле ответили на вопрос URA.RU о встрече Путина и Алиева в Китае
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о встрече Путина и Алиева в Китае

Состоится ли встреча президентов России и Азербайджана на полях саммита ШОС в Китае, станет известно чуть позже. Как сказал URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас график двусторонних переговоров Владимира Путина с его коллегами дорабатывается.

«Мы готовим график двусторонних встреч [президента Путина]. Его предстоит вписать в общий контекст мероприятий саммита. После того, как все будет финализировано, мы проинформируем [о возможной встрече президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева]», — отметил Песков.

Свое участие в саммите ШОС в Китае, который стартует 31 августа, подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидеры России и Азербайджана последний раз общались по телефону в конце 2024 года, а также в марте вместе с президентами Белоруссии и Таджикистана. Напряженность в отношениях России и Азербайджана возникла после крушения под Актау пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, 26 декабря 2024 года.

