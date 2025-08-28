Подозреваемый во взрыве «Северных потоков» может сбежать

Сергей Кузнецов останется под арестом в Италии до решения об экстрадиции
Немецкая прокуратура считает его координатором диверсии на газопроводах, сообщают РИА Новости
Апелляционный суд Болоньи подтвердил арест гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к взрывам газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Решение обусловлено риском побега и тяжестью обвинений, сообщили 28 августа.

«Суд учел наличие у фигуранта псевдонима и загранпаспорта с множеством печатей, а также принял во внимание угрозу его побега», — говорится в документе суда для РИА Новости. Кузнецов был задержан 21 августа в Италии во время отдыха с семьей. Немецкая прокуратура считает его координатором диверсии на газопроводах. Следующее заседание по вопросу экстрадиции в Германию назначено на 3 сентября.

Ранее компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG зафиксировала резкое снижение давления на одной из ниток в ночь с 25 на 26 сентября. Впоследствии стало известно о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток», что, как правило, свидетельствует об утечке газа. В общей сложности были зарегистрированы три утечки. Власти Германии не исключают, что случившееся могло быть результатом преднамеренных действий.

