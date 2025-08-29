Психолог призвала родителей не отбирать у детей телефоны с началом учебного года

С новым учебным годом детей не следует резко отрывать от телефонов и других гаджетов. Нужно подводить детей к новому графику постепенно, а не отбирать у них сразу телефоны. С таким мнением выступила практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. В противном случае, отметила специалист, у ребенка может развиться стресс.
«Первое, главное правило — не делать это [отрывать от гаджетов] резко. Если сразу сказать, что с сегодняшнего дня — никаких игр, все убираешь, то почти всегда будут слезы, скандалы, интриги, расследования. Лучше уменьшать экранное время постепенно», — отмечает Дугенцова в разговоре с изданием «Общественная служба новостей».
Для комфортной адаптации к школьному распорядку психолог-педагог рекомендует постепенно сокращать время использования гаджетов, смещая время отхода ко сну и убирая устройства на час раньше с каждым этапом. Важно вовлекать ребенка в процесс обсуждения новых правил, задавая вопрос «Зачем это нужно?», чтобы он сам приходил к пониманию преимуществ нового режима — более легкого подъема по утрам и увеличения времени на другие занятия.
Совместное составление расписания, включает как учебные обязанности, так и время для отдыха с гаджетами, помогает создать сбалансированный режим. Для младших школьников эффективен принцип «сначала уроки, потом игры», а подросткам лучше подходит гибкое распределение времени между учебой и личными интересами. Исследования показывают, что один-два часа в день на развлечения с гаджетами являются приемлемой нормой при условии сохранения баланса сном, физической активностью и общением.
Особое внимание стоит уделить использованию устройств перед сном — убирать их за час до отдыха, а также исключать гаджеты во время приемов пищи для профилактики расстройств пищевого поведения. Период адаптации к школьному режиму занимает от одной до трех недель, и в это время важно поддерживать ребенка, создавая положительный настрой через совместную подготовку к школе и уменьшение давления.
Ранее сообщалось, что подготовка к школе вышла далеко за рамки закупки тетрадей и ручек. В 2025–2026 учебном году покупки включают как классические рюкзаки и пеналы, так и умные гаджеты, обеспечивающие продуктивность и безопасность ребенка. Вместо минимального набора аксессуаров современного ученика могут сопровождать целые мини-станции, призванные оптимизировать учебу.
