Студентов одного направления заставят подписывать договоры о целевом обучении

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических программ высшего образования заключать договоры о целевом обучении. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«Предусматривается, что студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик», — указано в тексте законопроекта. Новая статья вносится в закон «Об образовании в РФ».
Требование распространяется на студентов, поступивших на бюджетные места, а также на тех, кто восстановился, перевелся на бюджет или чей договор о целевом обучении был расторгнут. В последнем случае студенты обязаны заключить новый договор в течение года с момента расторжения, перевода или восстановления.
Если студент не подпишет договор при наличии предложений и соответствии требованиям заказчика или расторгнет его в одностороннем порядке, его могут отчислить. При отсутствии предложений от заказчиков в первый год обучения обязанность заключить договор сохраняется на весь период учебы. Кроме того, если студент в указанный срок не смог заключить договор, он сможет по заявлению перевестись с бюджетной формы обучения на платную. Если до конца периода обучения предложения так и не поступят или студент не будет соответствовать критериям заказчиков, с него снимут обязанность заключить договор.
