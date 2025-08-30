30 августа 2025
29 августа 2025

Тюмень проводит последний день лета дождем и грозой

В Тюмени днем ожидается дождь и гроза
В Тюмени днем ожидается дождь и гроза

В Тюмени 31 августа будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +20 градусов, местами будет дождь и гроза. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В воскресенье 31 августа на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Ночью +4, +9, днем +15, +20 градусов. Ожидается небольшой дождь, местами гроза», — говорится на сайте ведомства. Утром возможен туман.

Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 97%.

