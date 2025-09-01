CNN: саммит ШОС стал демонстрацией тесной дружбы России и Китая

Между Китаем и Россией существует многолетняя дружба, пишет CNN
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине стал демонстрацией укрепления связей между Россией и Китаем, а также личной дружбы между президентами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом пишет CNN.

«Саммит является демонстрацией более тесных связей между Китаем и Россией, а также дружбы, завязавшейся на протяжении многих лет между двумя авторитарными лидерами», — говорится в сообщении издания. Авторы статьи пишут, что близкие личные связи между двумя мужчинами проявились в воскресенье вечером во время приветственного банкета, организованного Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань для приглашенных глав государств.

Ранее в Китае состоялась о фициальная церемония встречи президента России Владимира Путина. Для приветствия главы российского государства был организован почетный караул, а от трапа самолета до президентского автомобиля была расстелена красная ковровая дорожка. На флагштоках рядом развевались российский триколор и пятизвездный флаг КНР.

Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит с 31 августа по 3 сентября в Тяньцзине и Пекине. Завершится мероприятие военным парадом, посвященным годовщине победы китайского народа над японскими оккупантами в 1945 году. Глава российского государства приглашен на саммит в качестве почетного гостя. В рамках встречи лидеры обсудят широкий спектр международных вопросов, связанных с экономикой и безопасностью, а также проведут двусторонние переговоры. За развитием событий следят корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

