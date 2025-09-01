Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

Землетрясение в Афганистане произошло в ночь на 1 сентября
Власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи после разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь на 1 сентября. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Сейчас запрос прорабатывается по линии МЧС России.

«Афганистан обратился к РФ за помощью после землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на заявление Кабулова.

Сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в восточных районах Афганистана в ночь на 1 сентября. Оно стало одним из наиболее трагических природных катастроф в истории страны. По данным Reuters, в результате удара стихии погибли не менее 622 человек, еще свыше 1,5 тысячи получили ранения. Спасательные службы продолжают работу в круглосуточном режиме, однако оказание помощи серьезно осложнено из-за горного рельефа и разрушенной инфраструктуры региона. Подробнее — в материале URA.RU.

