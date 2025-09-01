Смертоносное землетрясение произошло в Афганистане: число погибших растет с каждой минутой — подробности

Мощное землетрясение магнитудой 6,0, произошедшее в ночь на 31 августа 2025 года на востоке Афганистана, стало одним из самых смертоносных стихийных бедствий в стране, унеся жизни не менее 622 человек и ранив более 1500. Об этом сообщает Reuters. Спасательные операции идут круглосуточно, но горная местность и разрушенная инфраструктура затрудняют помощь пострадавшим. Что еще известно о происшествии — в материале URA.RU.
Разрушительный удар стихии
По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 27 км к востоко-северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном, на глубине 8–10 км. Неглубокий эпицентр усилил разрушительный эффект, особенно в горных районах провинций Кунар, Нангархар, Лагман и Нуристан. Толчки ощущались в Кабуле, Пешаваре (Пакистан) и даже в Нью-Дели (Индия). После основного удара зафиксировано не менее 13 афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2, и власти предупреждают о возможных более сильных повторных толчках в ближайшие дни.
Наибольший ущерб зафиксирован в провинции Кунар, где в округах Нур-Гуль, Соки, Ватипур, Маноги и Чападаре несколько деревень были полностью разрушены. В Нангархаре погибло по меньшей мере девяти человек и 35 получили ранения, а в Лагмане около 30 пострадавших доставлены в больницы. По словам главы департамента по готовности к стихийным бедствиям провинции Лагман Хайра Мохаммада Гази, большинство пострадавших — женщины.
Спасательные операции
Спасательные команды из центральных и соседних провинций работают в усиленном режиме, используя вертолеты для эвакуации раненых из-под завалов, пишет Saheb Khabar. «Мы начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для оказания помощи жителям пострадавших районов», — заявил представитель Министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман. Он подчеркнул, что точное число жертв и масштаб разрушений еще уточняются из-за труднодоступной местности.
Глава национального управления по готовности к стихийным бедствиям Нуруддин Тураби выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что в пострадавшие районы направляются дополнительные оснащенные команды с необходимым оборудованием. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в соцсети X написал: «В настоящее время местные власти и население прилагают все усилия для спасения пострадавших. Спасательные команды из центра и соседних провинций также в пути, и для спасения людей будут использованы все имеющиеся ресурсы».
Гуманитарный кризис
Землетрясение усугубило тяжелую гуманитарную ситуацию в Афганистане, где страна уже несколько лет страдает от нехватки ресурсов из-за сокращения международной помощи и массового оттока населения — более шести миллионов человек покинули страну. Хрупкие дома из самана и кирпича, распространенные в восточных регионах, оказались особенно уязвимыми, что привело к значительным разрушениям. Государственная телерадиокомпания «Радио и телевидение Афганистана» (RTA) ранее сообщала о 250 погибших и 500 раненых, но число жертв быстро выросло до 622.
Сейсмическая уязвимость региона
Афганистан расположен на стыке Индийской и Евразийской тектонических плит, что делает его сейсмически активным регионом. Горная местность восточных провинций, таких как Кунар и Нангархар, подвержена оползням, что осложняет спасательные работы. По данным USGS, землетрясения на небольшой глубине, как в данном случае, вызывают значительные разрушения даже при умеренной магнитуде. В 2023 году землетрясение магнитудой 6,3 в провинции Герат унесло около 4000 жизней по данным Талибана (1500 по данным ООН), став самым смертоносным стихийным бедствием в стране за последние годы.
