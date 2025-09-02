Ким Чен Ын пересек границу с Китаем на спецпоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник рано утром по местному времени пересек границу с Китаем на специальном поезде для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».
«Спецпоезд, в котором Ким Чен Ын поехал в Китай для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, пересек границу с КНР рано утром во вторник по местному времени», — говорится в заявлении «Голоса Кореи». Визит проходит по приглашению руководства КНР.
Ранее, в августе 2025 года, Ким Чен Ын объявил о создании военного союза КНДР и России для совместной борьбы с неонацизмом, отметив укрепление отношений между странами на фоне 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Тогда же в Пхеньян с официальным визитом прибыла российская делегация во главе с Вячеславом Володиным, чтобы обсудить развитие сотрудничества и выразить поддержку в противодействии неонацистским угрозам.
