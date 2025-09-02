Китай вводит безвизовый режим с Россией

Для въезда потребуется действующий заграничный паспорт
Для въезда потребуется действующий заграничный паспорт

С 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России, обладающих заграничными паспортами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

«С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге. В течение этого периода граждане России смогут находиться на территории Китая без визы сроком до 30 дней.

Нововведение призвано упростить взаимные поездки и укрепить туристические, деловые и культурные связи между двумя странами. Для въезда в Китай по новым правилам россиянам потребуется только действующий заграничный паспорт.

