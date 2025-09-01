Екатеринбуржец купил бракованный китайский кроссовер за миллионы рублей

В Екатеринбурге местный житель Дмитрий в октябре 2023-го купил в автосалоне «Автобан-Юг» бракованный кроссовер Exeed LX за три миллиона рублей. Вскоре после покупки автомобиль начал самостоятельно включать радио, резко увеличивая громкость звука. Устранить недостаток в сервисе не смогли, и автомобилист обратился в суд, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«У автомобиля обнаружился недостаток — автомагнитола периодически при воспроизведении музыки или видео самостоятельно переключалась на радио, при этом громкость звука резко увеличивалась. Покупатель позвонил в автосалон, сообщил о неисправности, но в течение двух месяцев так и не был записан на диагностику из-за отсутствия специалистов. Попасть к мастеру Дмитрий смог только в сентябре 2024 года, но недостаток устранить не смогли», — пояснили в инстанции.
После того как мужчина попытался расторгнуть договор, машину приняли в сервисе. Однако при выезде оттуда магнитола вновь дала сбой. В ноябре 2024-го Дмитрий решил отказаться от покупки, но в автосалоне отказали.
Тогда Дмитрий обратился в суд. Первая инстанция отказала ему, решив, что дефект несущественный и может быть устранен. Однако апелляция решила: продавец не доказал, что неисправность была устранена в срок, установленный законом о защите прав потребителей. Суд указал, что недостаток проявился в гарантийный период и не был устранен за 45 дней.
Согласно решению облсуда, с «Автобан-Юг» взыскано 3,07 млн рублей, неустойка — 859,6 тысячи рублей и штраф — 1,96 млн рублей. Истец обязан вернуть автомобиль продавцу по его требованию и за его счет.
