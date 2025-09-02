Кадыров представил Трампа в образе чеченца. Видео

Кадыров с помощью искусственного интеллекта создал для Трампа образ чеченца
Кадыров с помощью искусственного интеллекта создал для Трампа образ чеченца

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с помощью искусственного интеллекта создал видео, на котором президент США Дональд Трамп представлен в образе чеченца. В шутку лидер Чечни добавил, что его американский коллега якобы сам подтвердил «новую» национальность. 

«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он в шутку добавил, что американский политик пообещал не забывать «свои корни».

