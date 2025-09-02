Кадыров с помощью искусственного интеллекта создал для Трампа образ чеченца
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров с помощью искусственного интеллекта создал видео, на котором президент США Дональд Трамп представлен в образе чеченца. В шутку лидер Чечни добавил, что его американский коллега якобы сам подтвердил «новую» национальность.
«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он в шутку добавил, что американский политик пообещал не забывать «свои корни».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!