Shot: на Эльбрусе 35-летнюю москвичку завалило камнями

На Эльбрусе пострадала 35-летняя жительница Москвы. Как сообщают журналисты, ее завалило камнями.
«Москвичку завалило камнями на Эльбрусе», — пишет telegram-канал Shot. По данным источника, инцидент произошел в районе скал Пастухова на высоте около 4600 метров. Сообщается, что россиянка получила различные травмы.
Пострадавшая входила в состав незарегистрированной группы из восьми человек. На место ЧП выдвинулись спасатели.
Ранее власти выступили с инициативой ввести в России обязательное требование: допускать туристов к восхождениям на высоты свыше четырех-пяти тысяч метров исключительно в сопровождении квалифицированных гидов. Предложил изменение заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму Сергей Кривоносов.
Но, по словам экспертов, присутствие проводника не обеспечивает полной безопасности при покорении вершин. Не все высокие горы представляют сложность для туристов, в то время как менее высокие могут оказаться более опасными и преподнести неожиданные трудности, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.