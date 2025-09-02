Эрдоган высказался о встрече на уровне лидеров по Украине

Эрдоган: для урегулирования ситуации на Украине необходима встреча лидеров
Эрдоган рассказал о важности встречи на уровне лидеров
Эрдоган рассказал о важности встречи на уровне лидеров
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Существует необходимость проведения встречи на высшем уровне для достижения конкретных результатов в урегулировании ситуации на Украине. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Мы должны решать эту задачу на уровне лидеров», — передает слова Эрдогана РИА Новости. По его словам, озвученным журналистам во время возвращения из Китая, именно на уровне лидеров следует решать эту задачу, чтобы превратить надежду на мир в реальные итоги, ориентированные на решение проблемы.

Данное заявление прозвучало после проведенных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, в ходе встречи стороны обсудили не только двусторонние отношения, но и региональную повестку, уделив особое внимание украинскому вопросу.

