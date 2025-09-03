Началась прямая трансляция парада в Пекине с участием Путина

В Пекине начались торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой
В Пекине начались торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В столице Китая, на площади Тяньаньмэнь, 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 мск) стартовал масштабный военный парад, посвященный 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте агентства Ruptly.

Главная цель парада — продемонстрировать достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере современных вооруженных сил. По словам представителя Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ, в параде задействовано 45 воинских подразделений, а его продолжительность составит около 70 минут.

За ходом торжественного шествия будут наблюдать 26 лидеров иностранных государств, среди которых президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. Согласно сведениям Центрального телевидения Китая, вечером того же дня в Доме народных собраний состоится официальное приемное мероприятие с участием председателя КНР Си Цзиньпина и других высокопоставленных представителей властей. Последние новости с парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.

