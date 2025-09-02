На площади Тяньаньмэнь в центре Пекина 3 сентября состоится самый масштабный в мире военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Мероприятие призвано подчеркнуть значительный прогресс, достигнутый Народно-освободительной армией Китая (НОАК) в сфере современных вооружений, техники и технологий. В рамках парада будут продемонстрированы самые передовые образцы вооружения, включая авиационную, ракетную, сухопутную и морскую технику.
Торжественное шествие будет сочетать в себе исторические традиции и современные достижения КНР. Участниками мероприятия станут подразделения, чья история уходит корнями к силам, сыгравшим ключевую роль в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. На данный момент проход к площади Тяньаньмэнь закрыт, соответствующие видеокадры показал корреспондент URA.RU Роман Наумов. Как Китай готовится к параду и какая техника будет представлена — в материале URA.RU.
Первые известные ключевые «параметры» парада
- Длительность — около 70 минут;
- Шествие самой большой армии в мире — в ней служат 2,3 млн человек;
- Рост и вес марширующих в расчетах был строго «лимитирован» — не ниже 180 сантиметров и не более 90 килограммов;
- Парад покажут по телевидению в 85 странах.
Военнослужащие Народно-освободительной армии традиционно демонстрируют всему миру исключительную слаженность и выправку при маршировке в строю. Итоговая генеральная репетиция продолжалась с 17 часов вечера до 4 часов утра, перед ней прошли еще обычные репетиции.
Подготовке парада предшествовали месяцы интенсивных тренировок в воинских частях. Как отметил один из участников в беседе с журналистами, кители пехотинцев "мокрые от пота можно выкручивать, как после проливного дождя".
Кто из мировых лидеров прибудет на шествие
В Пекин прибудут главы государств и правительств, представляющие дружественные Китаю страны из Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Европы. Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ожидается и участие Владимира Путина.
В то же время ряд западных государств решил не направлять своих представителей на мероприятие. Дипломаты Евросоюза, аккредитованные в КНР, также выразили свое отношение к событию — некоторые из них демонстративно ушли в отпуск на время празднования. В СМИ пишут, что Япония, используя дипломатические каналы, попыталась убедить государства Азии и Европы воздержаться от участия в торжествах, но ее призыв встретил жесткий отказ со стороны китайских властей.
Какую военную технику можно будет увидеть
На площади Тяньаньмэнь в ходе парада страна планирует продемонстрировать динамичное развитие оборонного сектора и различные достижения нового поколения вооружений, техники и технологий НОАК. В мероприятии примут участие подразделения с флагами различных родов войск, включая Народную вооруженную полицию КНР — это отражает обновленную структуру армии, сформированную в результате масштабных реформ оборонного сектора. В состав НОАК на текущий момент входят следующие роды войск: сухопутные и ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы, а также аэрокосмические, киберпространственные, информационные и материально-тыловые объединенные силы.
В рамках парада общественности продемонстрируют и ряд новых образцов оружия и военной техники отечественного производства. Они уже приняты на вооружение армии. Ожидается, что впервые будут показаны новое стратегическое вооружение наземного, морского и воздушного базирования — танки, истребители, беспилотники, гиперзвуковые и высокоточные ракетных системы, а также современные образцы оружия четвертого поколения, противобеспилотные комплексы, средства направленной энергии и другие разработки. Как уточнили в пресс-службе НОАК, демонстрационная программа включает в себя сотни истребителей и бомбардировщиков.
В частности, будет представлен подводный беспилотник AJX002 — по данным СМИ, он напоминает российскую ядерную торпеду «Посейдон». Его длина почти 20 метров, диаметр — 1,5 метра. Как заявляется, БПЛА может действовать на километровой глубине и продвигаться со скоростью 190 километров в час. Жители Китая в шутку называют этот подводный дрон «приветом Америке».
Так, уже известно, что по площади Тяньаньмэнь пройдут 45 расчетов — примерно 40 тысяч человек — и почти 500 единиц боевой техники. Также в небе пролетят больше 100 самолетов.
Демонстрация технологических новинок призвана подчеркнуть возросший потенциал и боеспособность китайских вооруженных сил в обеспечении суверенитета, безопасности и интересов развития страны, а также в поддержании мира. Помимо этого, в ходе шествия можно будет увидеть передовые средства противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе гиперзвуковые системы и стратегические ракеты.
На предстоящем параде будет продемонстрировано не только улучшение характеристик китайской военной техники, но и новаторство ее боевой концепции. Это дань уважения истории страны и мощный посыл на будущее.
С международной точки зрения парад в Пекине продемонстрирует стратегическую решимость республики в сложной обстановке защищать свои безопасность и стабильность. В перспективе на вооружение армии Китая поступят более мощные и надежные технические средства защиты.
В чем проявится символизм парада
Парад будет сочетать традиции и современность — будут представлены подразделения, у истоков которых стояли силы, принимавшие участие в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. По площади промарширует 1000-трубный военный оркестр под управлением трех дирижеров.
Он состоит из 14 формаций, символизирующих 14 лет конфликта. Откроет мероприятие формация из 80 трубачей — символ 80-летия Победы.
Чтобы усилить торжественную атмосферу, на площади Тяньаньмэнь прозвучат несколько патриотических песен периода Войны сопротивления. Они напомнят местным жителям о ценности мира, за который боролись их предки. Символика войны интегрирована и в оформление площади. Главный посыл: «справедливость восторжествует, мир восторжествует и народ восторжествует». Также он заключается в том, что борьба против милитаристской Японии и Вторая мировая война были великими победами добра над злом.
