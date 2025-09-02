В Челябинской области под Усть-Катавом после ДТП, которое произошло еще 18 августа, пропал 44-летний дальнобойщик Евгений Кудряшов из Чебоксар. Мужчину могли похитить, говорит его супруга Алена.
«Я его знаю 24 года, раньше он никогда не пропадал, для нас это просто шок. Просто уже не знаю, что делать. Цена груза, который он вез, небольшая, чтобы из-за этого что-то с собой сделать», — сообщила URA.RU Алена.
Авария произошла 18 августа в 8:06 на 1627-м километре трассы М-5, под Усть-Катавом. Со слов очевидцев, Евгений сидел в машине, от помощи отказался. В 8:25 подъехали сотрудники ГАИ, его на месте не оказалось.
В машине остались документы, карты и оба телефона мужчины. Самого его искали в лесу, в том числе приезжала и сама Алена, но никаких следов не нашли. Предпосылок к исчезновению никаких не было — с супругом Алена говорила по телефону за пару часов до аварии и голос у него был веселый.
Евгения могли похитить, предполагает Алена. «Есть подозрения, что его увезли в неизвестном направлении, возможно, удерживают с целью получения вознаграждения», — сообщила она.
Авария на трассе М-5 «Урал» около Усть-Катава произошла 18 августа. Евгений ехал из Новосибирска в Москву. Автомобиль «Скания», которым мужчина управлял, съехал с дороги. Алена уверяет, что скорость машины была не более 65 километров в час в момент ДТП. У пропавшего остались жена и двое детей.
