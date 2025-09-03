03 сентября 2025

Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роднике ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В этом году, 13 августа, была отобрана проба воды на микробиологические показатели
В этом году, 13 августа, была отобрана проба воды на микробиологические показатели Фото:

Сотрудники Роспотребнадзора ХМАО выявили кишечную палочку в воде родника на улице Лазарева в Нягани. Об этом сообщили в ведомстве.

«Ежегодно в рамках социально-гигиенического мониторинга специалисты проводят исследование воды из родника на улице Лазарева. В этом году результаты показали наличие кишечной палочки, что недопустимо в питьевой воде», — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы превышения по общему микробному числу и другим видам бактерий. Жителям рекомендовали использовать только централизованные системы водоснабжения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Роспотребнадзора ХМАО выявили кишечную палочку в воде родника на улице Лазарева в Нягани. Об этом сообщили в ведомстве. «Ежегодно в рамках социально-гигиенического мониторинга специалисты проводят исследование воды из родника на улице Лазарева. В этом году результаты показали наличие кишечной палочки, что недопустимо в питьевой воде», — говорится в сообщении. Кроме того, зафиксированы превышения по общему микробному числу и другим видам бактерий. Жителям рекомендовали использовать только централизованные системы водоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...