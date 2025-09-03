Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роднике ХМАО

В этом году, 13 августа, была отобрана проба воды на микробиологические показатели
Сотрудники Роспотребнадзора ХМАО выявили кишечную палочку в воде родника на улице Лазарева в Нягани. Об этом сообщили в ведомстве.
«Ежегодно в рамках социально-гигиенического мониторинга специалисты проводят исследование воды из родника на улице Лазарева. В этом году результаты показали наличие кишечной палочки, что недопустимо в питьевой воде», — говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксированы превышения по общему микробному числу и другим видам бактерий. Жителям рекомендовали использовать только централизованные системы водоснабжения.
