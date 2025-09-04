Чем закончился сериал «Уэнсдей»: обзор финала второго сезона

Один из главных сериалов этой осени — второй сезон нашумевшей «Уэнсдей». После небольшого перерыва на Netflix вышла вторая половина сериала. О том, что происходит в конце второго сезона «Уэнсдей» и чем все заканчивается — в материале URA.RU.
О чем сериал «Уэнсдей»
«Уэнсдей» — это мрачная подростковая мистическая драма с элементами черной комедии, созданная по мотивам «Семейки Аддамс». Уэнсдей Аддамс, обладающая мрачным характером и необычными способностями, поступает в школу для одаренных детей «Невермор». Там она сталкивается с серией загадочных убийств, которые пытается расследовать, несмотря на сопротивление окружающих. Параллельно Уэнсдей учится принимать себя и строить отношения с новыми друзьями.
Главную роль в сериале играет Дженна Ортега, которая стала одной из главных звезд Голливуда после выхода первого сезона. Тогда актриса покорила зрителей танцем под песню «Bloody Mary», которая стала вирусной в TikTok.
Актеры и режиссер «Уэнсдей»
Ключевые эпизоды сериала снял режиссер Тим Бертон, известный по картинам «Битлджус», «Кошмар перед рождеством» и многим другим. Сериал сохраняет мрачный тон и фирменный черный юмор Бертона, за что сериал тепло встретили поклонники режиссера. Шоураннерами «Уэнсдей» стали Альфред Гоу и Майлз Миллар.
В сериале снялись:
- Дженна Ортега — Уэнсдей Аддамс
- Эмма Майерс — Энид Синклер
- Джой Сандэй — Бьянка Баркли
- Мооса Мостафа — Юджин Отингер
- Луис Гусман — Гомес Аддамс
- Кэтрин Зета-Джонс — Мортиша Аддамс
- Кристина Риччи — новый персонаж
- Стив Бушеми — директор Невермора
- Билли Пайпер — учительница музыки
Особую радость фанатам сериала доставило появление Леди Гаги во втором сезоне. Именно ее песня «Bloody Mary» сопровождала знаменитый танец главной героини. Во втором сезоне певица сыграла учительницу академии Розалин Ротвуд. Несмотря на то, что экранного времени у Леди Гаги не так много, фанаты оценили такое камео.
Чем закончился второй сезон «Уэнсдей»
Серия 5 — «Игра в прятки»
После столкновения с хайдом Тайлером Уэнсдей впадает в кому. Ее мама читает дочери жуткие книги, Агнес приносит открытки, а сознание самой Аддамс бродит по потустороннему миру. Там героиня встречает проводника — призрак бывшей директрисы «Невермора» Лариссы Уимс. Когда Уэнсдей просыпается, Ларисса становится ее невидимым спутником в реальности и начинает давать советы.
Тем временем мисс Стоунхерст проводит пресс-конференцию: трое заключенных сбежали — Фестер, зомби Хлюп и хайд Тайлер. Но женщина куда больше тревожится о таинственном пациенте 1938 года. Сыщик, нанятый ею, гибнет в канализации от лап Тайлера. Хлюп находит труп и, питаясь мозгами, постепенно становится все человечнее. На празднике Дня мертвых он обретает способность говорить, и Паксли восхищен его развитием.
Уэнсдей предвидит возвращение Тайлера в школу и готова сразиться с ним. Но Энид уверена: одной хайда не победить. Она созывает группу «Белладонна» — тех, кто когда-то спас «Невермор». План рушится, когда выясняется, что пациент 1938 — Франсуаза, мать Тайлера и давняя подруга Мортиши. Она уводит сына, надеясь спасти его. В это же время Хлюп убивает Стоунхерст и открывается: за образом зомби скрывался ученый Айзек, брат Франсуазы и старый друг Гомеса.
В конце серии Энид превращается в оборотня. Это значит, что она Альфа, но теперь рискует остаться навеки в зверином облике. Исидора Капри становится свидетельницей и понимает: подруга Уэнсдей в опасности.
Серия 6 — «Горе тебе»
Теперь Мортиша становится хозяйкой Тайлера, Энид боится своей силы, а Уэнсдей мучается из-за видения о скорой смерти подруги. Бабушка Хестер советует обратиться к духу легендарной наставницы Розалин Ротвуд. Призрак требует жертвы: Уэнсдей должна держать руку в огне ради видения. Когда Энид вмешивается и выдергивает ее, все идет наперекосяк. Подруги меняются телами.
В итоге Энид в теле Уэнсдей танцует и носит яркие наряды, а сама Аддамс в чужой оболочке рушит личную жизнь подруги. Но постепенно они понимают, что должны говорить правду друг о друге, чтобы снять проклятие. В итоге, открыв душу у алтаря Розалин, они возвращаются в свои тела.
Параллельно Айзек-Хлюп ищет способ спасти сестру Франсуазу от болезни хайдов. Ради этого он крадет устройство профессора «Невермора», лишает его жизни и съедает мозг. Агнес становится случайной свидетельницей преступления, ее похищают, но Уэнсдей и Энид успевают выручить подругу и разрушить лабораторию.
Серия 7 — «Это означает горе»
Выясняется, что новый директор школы Дорт — истинный создатель секты «Песнь утра», которой долгие годы подчинялась мама Бьянки. Дорт шантажирует девушку и требует деньги Хестер Фрамп. Когда та отказывается, Бьянка гипнотизирует бабушку Уэнсдей и заставляет переписать завещание.
Уэнсдей подозревает неладное и после дуэли с Бьянкой выясняет правду. Но сирена стирает ей память голосом. К счастью, невидимая Агнес слышит все и пересказывает подруге. Чтобы сорвать план директора, на балу устраивается отвлекающий маневр: танец Энид и Агнес. Под прикрытием Бьянка лишает Дорта медальона-защиты и заставляет его признаться во всех махинациях. В ensuing хаосе директор гибнет.
Хестер Фрамп радуется, что богатство осталось при ней, но Уэнсдей отвергает бизнес-сделку с бабушкой, предпочитая доверие родителей. Однако видение меняется: смерть угрожает уже не Энид, а кому-то из Аддамсов. В конце серии Айзек похищает Паксли.
Серия 8 — «Горе во тьме»
Семья Аддамс раскрывает Уэнсдей правду об Айзеке: в прошлом он пытался спасти сестру ценой жизни Гомеса и даже вырыл ему могилу. Мортиша вмешалась, отрубила Айзеку руку, и та стала Вещью. С тех пор он жаждет мести.
На встрече с Айзеком план проваливается: злодей присоединяет к себе Вещь и получает телекинез. Уэнсдей оказывается в могиле, и только Энид в облике оборотня спасает ее, разрывая землю когтями. Но полнолуние закрепляет ее трансформацию, и девушка убегает в лес.
Айзек хочет использовать энергию Паксли для лечения сестры, но Франсуаза настаивает на сыне. Тайлер оказывается привязанным к кровати. Уэнсдей решает спасти давнего врага и сражается бок о бок с семьей. Вещь вырывается из-под контроля Айзека и уничтожает его сердце. Франсуаза погибает, Тайлер остается жив.
В финале Исидора Капри находит Тайлера и предлагает шанс начать новую жизнь среди тех, кто, как он, хочет быть нормальным. Мортиша вручает дочери дневник своей сестры Офелии. Уже в дороге Уэнсдей видит через видение: тетя жива, но в плену у Хестер Фрамп, и пишет на стене страшное пророчество: «Уэнсдей должна умереть».
Когда ждать третий сезон «Уэнсдей»
Продолжение сериала уже официально анонсировано. Netflix объявил о продлении сериала 23 июля 2025 года — еще до премьеры второго сезона. Изначально съемки планировали начать осенью 2025-го, но производство перенесли на второй квартал 2026 года.
Точной даты выхода пока нет. По прогнозу издания The Economic Times, премьера третьего сезона может состояться только в 2027 году. Это значит, что поклонникам, скорее всего, придется ждать новую главу дольше, чем они ждали второй сезон.
