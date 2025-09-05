Назван виновник затягивания урегулирования на Украине

Песков: европейцы мешают урегулированию конфликта на Украине
По словам Пескова, европейцы не способствуют в достижении мира на Украине
По словам Пескова, европейцы не способствуют в достижении мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Страны Европы препятствуют мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме. По словам Пескова, действия европейских государств не способствуют поиску решений для прекращения боевых действий.

«Европейцы мешают урегулированию на Украине. Они не способствуют», — сказал представитель Кремля в интервью «Известиям». Москва неоднократно выражала готовность к переговорам и поиску компромиссов, однако сталкивается с непониманием и нежеланием европейских лидеров идти на диалог.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках форума обсуждаются вопросы международного взаимодействия и экономического развития региона.

