Путин: в России уровень бедности упал на 4%

Путин находится в официальным визитом во Владивостоке
Путин находится в официальным визитом во Владивостоке
Восточный экономический форум — 2025

Уровень бедности в России за последние 10 лет снизился с 11,3% до 7,2%. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

"В России уровень бедности с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%", — сказал Путин в ходе выступления. Слова передает корреспондент URA.RU. Агентство также ведет онлайн-трансляцию заседания. Как отметил глава РФ, в ряде дальневосточных регионов показатель бедности оказался ниже среднего по стране: в Сахалинской области — 5,3%, в Магаданской — 5,9%, а на Чукотке — 4,4%.

С 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проводится Восточный экономический форум. В 2025 году ключевым направлением работы форума стало укрепление партнерских связей на Дальнем Востоке, которое рассматривается организаторами как важнейшее условие поддержания стабильности и обеспечения устойчивого развития региона.

