Путин назвал лучшее место для переговоров между Россией и Украиной

Москва является оптимальной площадкой для встречи на высшем уровне между представителями России и Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам и может обеспечить все необходимые условия для безопасности участников встречи. «Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве, мы готовы», — передают слова Путина корреспонденты URA.RU.
