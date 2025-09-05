Путин назвал лучшее место для переговоров между Россией и Украиной

Путин: Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины
Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Москва является оптимальной площадкой для встречи на высшем уровне между представителями России и Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины на высшем уровне», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам и может обеспечить все необходимые условия для безопасности участников встречи. «Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве, мы готовы», — передают слова Путина корреспонденты URA.RU.

