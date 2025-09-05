Путин признал право Украины на вступление в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявление Путина прозвучало на пленарном заседании Восточного экономического форума
Заявление Путина прозвучало на пленарном заседании Восточного экономического форума Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин признал право Украины на выбор собственных международных союзов, в том числе на стремление к вступлению в Европейский союз. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий.

«Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступления в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины — как выстраивать свои международные связи», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой форума стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Мероприятие традиционно собирает представителей власти, бизнеса и экспертов из десятков стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин признал право Украины на выбор собственных международных союзов, в том числе на стремление к вступлению в Европейский союз. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий. «Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступления в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины — как выстраивать свои международные связи», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой форума стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Мероприятие традиционно собирает представителей власти, бизнеса и экспертов из десятков стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...