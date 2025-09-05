Путин признал право Украины на вступление в ЕС

Президент России Владимир Путин признал право Украины на выбор собственных международных союзов, в том числе на стремление к вступлению в Европейский союз. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий.
«Украина ставила перед собой задачу, и сейчас ставит, вступления в ЕС. Повторяю, это законный выбор Украины — как выстраивать свои международные связи», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году главной темой форума стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Мероприятие традиционно собирает представителей власти, бизнеса и экспертов из десятков стран.
