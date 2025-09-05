Путин высказался о вводе войск Запада на Украину

После заключения устойчивых мирных соглашений необходимости пребывания западных войск на украинской территории не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Российский лидер подчеркнул, что при выполнении достигнутых договоренностей со стороны России никаких сомнений не возникает.
Путин выразил уверенность, что Россия будет в полном объеме соблюдать все достигнутые договоренности, что делает присутствие иностранных войск излишним. Данное заявление прозвучало в рамках десятого Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Основной темой форума в этом году стало сотрудничество ради мира и процветания на Дальнем Востоке.
