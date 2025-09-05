Экс-президент Виктор Янукович не отказывался от идеи евроинтеграции, а, напротив, стремился к вступлению Украины в Европейский союз на условиях, приемлемых для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что Янукович, занимая пост президента Украины, хотел сближения с Евросоюзом, однако настаивал на необходимости учета национальных интересов Украины. «Я точно знаю, что он (Виктор Янукович) этого хотел и стремился к этому, но на приемлемых для Украины условиях», — заявил Путин на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Восточный экономический форум в 2025 году проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема юбилейного форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В мероприятии принимают участие представители десятков стран, обсуждаются вопросы экономического развития, международного сотрудничества и инвестиционного потенциала региона.
Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Одним из ключевых вопросов его президентства стала подготовка соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В конце 2013 года украинское правительство приостановило процесс подписания соглашения, что стало поводом для массовых протестов в Киеве и последующего политического кризиса.
