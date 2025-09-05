Tesla лишил зарплаты гендиректора корпорации Илона Маска

Совет директоров американской Tesla лишил гендиректора корпорации Илона Маска зарплаты, но взамен предложил стимулирующую систему вознаграждения — премии. Их общий размер составит до одного триллиона рублей. Об этом сообщает Financial Times.
«Удержание и стимулирование Илона имеют основополагающее значение для того, чтобы Tesla <...> стала самой дорогой компанией в истории», — заявил председатель совета директоров корпорации Робин Денхолм в письме, разосланном инвесторам. Общий пакет вознаграждений Маску составит до одного триллиона рублей. Согласно документу, план рассчитан на десять лет и предусматривает передачу Маску акций компании при достижении ряда амбициозных показателей.
Руководство Tesla объясняет инициативу необходимостью сохранить Маска во главе компании и мотивировать его на долгосрочный рост бизнеса. Если рост Tesla остановится, Маск не получит ничего.
В качестве условий для получения максимального вознаграждения совет директоров выдвинул двенадцать этапов развития. Среди ключевых задач — увеличение рыночной капитализации Tesla с текущих 1,09 трлн долларов до 8,5 трлн долларов.
