Раскрыта причина роста престижа рабочих профессий в России

Престиж рабочих профессий в России за последние четыре года вырос втрое. Такой статистикой поделилась HR-директор Lеvel Group Валентина Романова. По ее словам, интерес россиян к рабочим профессиям связан с высокой зарплатой в некоторых отраслях и офисным выгоранием.
«По данным международных исследований, более 40% офисных работников в мире испытывают профессиональное выгорание. В ответ на такую тенденцию растет интерес к рабочим специальностям, которые предлагают то, чего остро не хватает современному работнику: осязаемый результат труда, четкие границы рабочего времени и возможность физически „отключиться“ от работы. „, — пояснила Романова в интервью „Газете.Ru“.
По данным Росстата, в строительной отрасли не хватает около 112 тысяч работников. Причины — быстрый рост рынка, демографический спад и ужесточение миграционной политики, что привело к оттоку мигрантов. Рост зарплат делает рабочие специальности более привлекательными, но дело не только в этом. По словам экспертов, интерес к производственным профессиям связан и с выгоранием офисных сотрудников. Более 40% из них сталкиваются с этим явлением. В отличие от офиса, работа руками дает осязаемый результат, четкий график и возможность полностью отключаться от обязанностей. По данным исследований, уже каждый пятый молодой специалист считает карьеру в производстве перспективной.
