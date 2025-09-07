В США рассказали, что обеспокоит Зеленского в словах Путина

Заявление президента России Владимира Путина о возможных последствиях ввода европейских войск в Украину вызвало обеспокоенность у президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил американский военный в отставке, подполковник Дэниел Дэвис.
«Россия легко может сказать „нет“ западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться», — заявил Дэвис в ролике, опубликованном на видеохостинге.
По мнению эксперта, Россия обладает достаточными силами для противостояния западным армиям, тогда как Украина такими возможностями не располагает. Дэвис отметил, что Зеленский, вероятно, вновь будет обращаться к западным странам с жалобами.
Также Дэвис предположил, что украинский президент будет призывать западных союзников не обращать внимания на предупреждения Москвы. По словам эксперта, Зеленский полностью доверяет заявлениям из Европы и США, несмотря на их противоречия. Вместе с тем, считает Дэвис, украинскому лидеру следовало бы учитывать позицию России.
Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что любые иностранные военные на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. Президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО для Москвы совершенно неприемлемо. Он напомнил, что вопросы безопасности должны решаться с учетом интересов всех сторон. Путин также отметил, что открыт к диалогу с Киевом, но сейчас не видит для этого необходимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.