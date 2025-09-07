В столице возродили традицию общемосковского крестного хода: онлайн-трансляция

В столице начинается Крестный ход в честь празднования Собора Московских святых
Шествие возглавит патриарх Кирилл
Шествие возглавит патриарх Кирилл Фото:

Сегодня, 7 сентября, в день празднования Собора Московских святых, в Москве пройдет общегородской крестный ход. Его возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Шествие начнется от храма Христа Спасителя и пройдет до Новодевичьего монастыря. По оценкам организаторов, в крестном ходе примут участие около 20 тысяч верующих. URA.RU начинает трансляцию события.

14:27 В Москве начался крестный ход. Маршрут проложен от Кремля до Новодевичьего монастыря.

13:44 Традиция крестного хода от Кремля до Новодевичьего монастыря — древняя и значимая для москвичей, не прерывалась на протяжении почти четырех столетий (до революции 1917 года), а в допетровское время процессию возглавляли российские государи и патриархи.

13:41 На официальном сайте Московского патриархата РПЦ ведется трансляция Патриаршего богослужения из Храма Христа Спасителя. Литургия предшествует крестному ходу.

13:36 Организаторы ожидают, что в общемосковском крестном ходе, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, могут принять участие около 20 тысяч человек. 

13:34 Крестный ход пройдет по следующему маршруту:

  • Начало: Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя
  • Путь: по Волхонке, Соймоновскому проезду, Пречистенской набережной, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду
  • Окончание: Новодевичий ставропигиальный женский монастырь
  • Общая протяженность: Около 6,5-7 километров

13:31 Последний крестный ход подобного масштаба был в 2015 году от Кремля к Высоко-Петровскому монастырю в честь его 700-летия.

13:30 Маршрут проложен от главного храма столицы к одному из самых любимых москвичами монастырей — паломничество к нему совершали еще в царские времена. Крестоходцы пройдут около 7 километров по широкой набережной.

13:29 Участие в крестном ходе примут викарии Московской епархии, благочинные церковных округов столицы, наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей, насельники монастырей, настоятели и клирики московских приходов, Патриарших и монастырских подворий, члены приходских собраний и все желающие.

13:25 Тысячи верующих собираются возле Храма Христа Спасителя в ожидании начала крестного хода в день празднования Собора Московских святых.

