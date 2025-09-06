В Москве возродят историческую традицию: крестный ход 7 сентября 2025, маршрут и карта

В воскресенье, 7 сентября 2025 года, Москва увидит возрождение исторической традиции — общегородской крестный ход, который возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Шествие пройдет от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря в день празднования Собора Московских святых. По оценкам организаторов, в крестном ходе примут участие около 20 тысяч верующих. Подробнее о маршруте, времени проведения, правилах участия и исторических корнях этого события — в материале URA.RU.
Что такое крестный ход и почему он проводится 7 сентября
Крестный ход — это торжественное церковное шествие с крестами, хоругвями (церковными знаменами) и иконами. Это часть богослужения, которая символически воспроизводит важные события евангельской и церковной истории. В православной традиции крестные ходы совершаются в особые праздничные дни, в память основания храмов или в периоды народных бедствий.
Общемосковский крестный ход 7 сентября 2025 года приурочен ко дню празднования Собора Московских святых — празднику, установленному в честь 545 святых, подвизавшихся на Московской земле, включая новомучеников XX века. Эта дата имеет особое значение для верующих Москвы и Подмосковья, поскольку в этот день вспоминают всех святых, чья жизнь и духовные подвиги связаны с московской землей.
По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии архиепископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), это шествие — «возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, которая имела место до революции».
Маршрут крестного хода и время проведения
Крестный ход 7 сентября 2025 года пройдет по следующему маршруту:
- Начало: Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя
- Путь: По Волхонке, Соймоновскому проезду, Пречистенской набережной, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду
- Окончание: Новодевичий ставропигиальный женский монастырь
- Общая протяженность: Около 6,5-7 километров
Расписание мероприятия:
- С 10:00 — сбор участников у Храма Христа Спасителя (проход к месту сбора со стороны улицы Волхонки, от станций метро «Боровицкая» и «Александровский сад»).
- 10:00 — начало Божественной литургии в Храме Христа Спасителя, которую возглавит Патриарх Кирилл
- Около 12:00 — начало крестного хода (по окончании литургии)
- Примерно до 15:00 — продолжительность шествия
Стоит отметить, что в этот день во всех храмах Москвы будет совершена одна ранняя литургия (время можно уточнить в расписании каждого храма), чтобы верующие успели добраться до места сбора.
Участники крестного хода 7 сентября 2025
Крестный ход возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В шествии примут участие:
- Викарии Московской епархии
- Благочинные церковных округов столицы
- Наместники и настоятельницы ставропигиальных обителей
- Насельники монастырей
- Настоятели и клирики московских приходов
- Члены приходских собраний
- Все желающие верующие
По оценкам организаторов, ожидается около 20 тысяч участников. Важно подчеркнуть, что участие в крестном ходе свободное для всех желающих — не требуется предварительная регистрация или включение в списки. Архиепископ Савва особо отметил: «В самом крестном ходе примут участие все, кто придет».
Правила участия в крестном ходе 7 сентября 2025 и рекомендации
Для тех, кто планирует присоединиться к крестному ходу, организаторы дают следующие рекомендации:
1.Досмотр: Все участники должны пройти через рамки металлоискателей у охраны.
2.Запрещено брать с собой:
- Колющие и режущие предметы
- Любые напитки (вода будет раздаваться бесплатно на месте сбора и по всему маршруту)
- Крупногабаритную технику
3.Рекомендуется взять с собой:
- Удобную обувь (учитывая протяженность маршрута
- Головной убор
- Документы
4.Место сбора: В случае переполнения улицы Волхонки часть участников может быть направлена на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода. Организаторы подчеркивают, что все пришедшие гарантированно станут участниками шествия — нужно просто следовать указаниям организаторов и волонтеров.
Историческая традиция и духовное значение крестного хода
Традиция крестного хода от Кремля до Новодевичьего монастыря имеет глубокие исторические корни и большое значение для московской православной истории. Как отмечается на сайте Паломнического центра Московского патриархата, эта традиция не прерывалась на протяжении почти четырех столетий до революции 1917 года.
Исторически это шествие называлось «Смоленским ходом» в честь Смоленской иконы Божией Матери и проводилось 28 июля (10 августа по новому стилю). Первый такой ход состоялся в 1525 году, когда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии».
Сам Новодевичий монастырь был основан годом ранее, в 1524 году, в память о возвращении Смоленска из-под власти Литовского княжества (1514). Обитель и ее главный храм были посвящены главной святыне Смоленска — иконе Пречистой Богородицы «Одигитрии».
Смоленская икона Богородицы исторически считается защитницей западных рубежей России. С этой иконой связывают спасение Смоленска в 1239 году от войск Батыя, а также в последующих войнах. Перед Смоленской иконой Божией Матери молились во время Отечественной войны 1812 года. В допетровское время процессию возглавляли российские государи и патриархи, что подчеркивало особое значение этого события в духовной жизни столицы и всей страны.
Перекрытие дорог в Москве 7 сентября 2025
В связи с проведением крестного хода 7 сентября 2025 года в центре Москвы будут введены временные ограничения движения:
С 06:00 до 15:00 будут закрыты:
- Улица Волхонка (от улицы Ленивки до Соймоновского проезда)
- Соймоновский проезд (от улицы Волхонки до Пречистенской набережной)
- Пречистенская набережная (от улицы Ленивки до Фрунзенской набережной)
- Фрунзенская набережная (от Пречистенской набережной до улицы Хамовнический Вал)
- Улица Хамовнический Вал (от Фрунзенской набережной до Новодевичьей набережной)
- Лужнецкий проезд (от улицы Хамовнический Вал до пересечения с улицей 10-летия Октября)
С 12:00 до 15:00 будет закрыт:
- Комсомольский проспект от дома 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы
С 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на:
- Пречистенской улице (от улицы Ленивки до Фрунзенской набережной)
- Фрунзенской набережной (от Пречистенской набережной до улицы Хамовнический Вал)
- Улице Хамовнический Вал (от Фрунзенской набережной до Новодевичьей набережной)
- Лужнецком проезде (от улицы Хамовнический Вал до пересечения с улицей 10-летия Октября)
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом этих ограничений.
Подобные мероприятия в других городах России
В этот же день, 7 сентября 2025 года, крестные ходы пройдут и в других городах России. Например, в Иркутске состоится крестный ход, который станет частью Дней духовности и русской культуры «Сияние России».
Иркутский крестный ход начнется в 8:30 от собора Богоявления Господня и направится к площади графа Сперанского возле часовни Казанской иконы Божией Матери, где пройдет общегородское богослужение. Затем участники пройдут по улицам Ленина, Карла Маркса, Сухэ-Батора до Нижней Набережной. Особенностью иркутского шествия станет то, что верующие понесут две святыни — мощи святителя Иннокентия Иркутского и ковчег с мощами святителя Тихона.
