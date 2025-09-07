В Стамбуле ощутили толчки землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой провинции Балыкесир 7 сентября, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным ведомства, сейсмическое событие зафиксировано в 12:35 по местному времени (совпадает с мск) с эпицентром вблизи города Сындыргы, очаг залегал на глубине 7,7 километра. Также о толчках сообщается на западе Стамбула.
«Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 12.35, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 7,7 километров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В то же время сейсмологи Обсерватории Кандилли уточнили, что магнитуда события составила 5,1, а глубина — 13,7 километров. Причиной землетрясения стали тектонические процессы на территории региона, сообщили специалисты AFAD. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также фиксирует очаги землетрясения в пять баллов.
По словам журналистов, толчки ощутили и жители западной части Стамбула. Данных о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало. Местные службы проводят мониторинг ситуации и проверяют состояние инфраструктуры.
Ранее в этом же районе произошло более мощное землетрясение магнитудой 6,1. Тогда, по словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, погиб один человек и пострадали 29 жителей. Толчки ощущались в ряде соседних провинций и в Стамбуле. Сейсмологи продолжают наблюдение за активностью в регионе и призывают соблюдать меры предосторожности. Землетрясения в Турции спровоцировали вулканы и «тихие» толчки в Азербайджане, передает MK.RU.
