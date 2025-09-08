Певица Лада Дэнс накопила долги по коммуналке на полмиллиона рублей. Артистка не оплачивала услуги ЖКХ по своей московской квартире на протяжении восьми лет.
По данным SHOT, последний раз Лада Дэнс вносила оплату за жилищно-коммунальные услуги в июне 2017 года. С тех пор сумма долга по коммуналке за ее квартиру на Мясницкой улице в Басманном районе Москвы достигла 515 937 рублей.
Певица приобрела роскошную трешку в конце 1990-х годов. Квартира Лады Дэнс расположена на пятом этаже исторического дома, построенного в начале XX века по заказу Строгановского училища. Площадь квартиры составляет 150 квадратных метров, сегодня подобная недвижимость оценивается примерно в 110 миллионов рублей. Дом на Мясницкой недавно получил статус объекта культурного наследия РФ — соответствующее решение было принято в мае 2024 года.
Кроме квартиры в Москве, Лада Дэнс владеет особняком площадью почти 579 квадратных метров в деревне Подушкино, расположенной в Одинцовском районе Подмосковья. Особняк был приобретен певицей также в 1999 году, сегодня его стоимость может достигать 300 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.