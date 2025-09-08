Террористы расстреляли людей в автобусе в Иерусалиме: что известно к этому часу

В Иерусалиме произошел теракт: двое террористов открыли огонь по пассажирам автобуса на перекрестке Рамот, убив четырех человек и ранив более десяти. Оба нападавших были ликвидированы солдатом ЦАХАЛа на месте. Медицинские службы MDA и United Hatzalah эвакуировали пострадавших в больницы. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Теракт на перекрестке Рамот
Инцидент произошел около 10:00 утра 8 сентября на улице Игаль Ядин в районе Рамот, Иерусалим. Двое террористов сели в автобус маршрута 62, следовавший из Рамота в Кирьят-ха-Малуму, и открыли огонь по пассажирам и транспортным средствам на перекрестке. По данным полиции, стрельба велась из автоматического оружия.
Сразу после нападения на место прибыли силы Magen David Adom (MDA), United Hatzalah и полиции. Оба террориста были нейтрализованы солдатом ЦАХАЛа, находившимся поблизости. Подъездные пути к району были перекрыты, а полиция начала расследование, классифицировав инцидент как террористический акт.
Первая реакция
Фельдшер MDA Надав Таиб описал сцену: «Мы увидели людей, лежащих без сознания на обочинах дороги и тротуаре возле автобусной остановки. На месте были многочисленные разрушения, осколки стекла и суматоха. Мы начали оказывать помощь пострадавшим и продолжаем эвакуацию в больницы». Фельдшер United Hatzalah Ави Суисса добавил: «Я услышал выстрелы, проезжая перекресток. Ситуация очень тяжелая, некоторые раненые без сознания».
Жертвы и пострадавшие
По данным MDA, в результате теракта погибли четыре человека: мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет, чьи личности пока не установлены. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу «Шаарей-Цедек», двое — в «Маунт-Скопус». Еще несколько человек получили легкие ранения от осколков стекла, а троим оказали помощь на месте из-за паники. Всего пострадали около 15 человек. Медицинские службы продолжают работать на месте, эвакуируя раненых. Мотивы террористов пока неизвестны.
