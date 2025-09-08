«Автоваз» экстренно отзывает 14 тысяч автомобилей Lada из-за отсутствия важной системы

Росстандарт согласовал программу мероприятий по добровольному отзыву 14 024 автомобилей Lada Travel, реализованных на российском рынке с октября 2021 года по ноябрь 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отзыв инициирован официальным изготовителем марки «Автоваз» — из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) в ряде машин.
«Отзыву подлежат 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб», — написали на сайте Росстандарта.
Отзывная кампания проводится для установки недостающего блока, который обеспечивает функцию оперативной связи с экстренными службами. Ведомство подчеркивает, что работы по установке необходимого оборудования будут выполняться бесплатно для всех владельцев.
Согласно информации Росстандарта, представители «Автоваз» уведомят владельцев подпадающих под отзыв автомобилей с помощью почтовых рассылок и телефонных звонков. Собственникам настоятельно рекомендуется сопоставить VIN-код своего автомобиля с опубликованным перечнем, чтобы определить, участвует ли их транспортное средство в программе отзыва.
Владельцам автомобилей Lada Travel, подпадающих под отзывную кампанию, необходимо обратиться в ближайший дилерский центр для согласования даты проведения бесплатных работ. Все работы по установке блока СВЭОС будут производиться только официальными дилерами и не потребуют дополнительных расходов со стороны автовладельцев.
