В России резко сократилось производство водки

Производство водки в России за январь-август 2025 года сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,1 миллиона декалитров (дал). Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля. При этом выпуск коньяка снизился на 18,5% и составил 4,85 миллиона дал.
По данным на сайте ведомства, общее производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось на 10,7%, до 104,39 миллиона дал. Объем производства алкогольной продукции с содержанием спирта выше 9% снизился на 5,6% и составил 67,13 миллиона декалитров.
Выпуск слабоалкогольных напитков сократился на 88%, достигнув отметки в один миллион дал. В то же время производство ликеро-водочных изделий выросло на 6,2% и достигло 11,4 миллиона декалитров. Изготовление других видов спиртных напитков уменьшилось на 4,2% — до 5,79 миллиона дал.
Производство вин из винограда, игристых и ликерных напитков продемонстрировало положительную динамику. Объем выпуска виноградных вин увеличился на 12% и достиг 23,87 миллиона декалитров. Производство шампанских вин выросло на 12,9%, составив 10,4 миллиона дал, а выпуск ликерных вин повысился на 1,9% и составил 841,5 тысячи декалитров.
Объем производства напитков на основе винограда без добавления этилового спирта сократился на 72,7% и составил 50,4 тысячи дал. Напитков из винограда с содержанием этилового спирта было произведено на 63,2% меньше — всего 14,1 тысячи декалитров. Кроме того, выпуск алкогольной продукции из плодов снизился на 80,9%, достигнув отметки 997,5 тысячи дал.
Ранее стали известны главные проблемы алкогольного рынка России, передает 360.ru. Как сообщил гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, основное внимание следует уделять не ужесточению возрастных ограничений на продажу алкоголя, а обеспечению строгого соблюдения действующих норм реализации легальной алкогольной продукции. По словам эксперта, российские законы, регулирующие розничную торговлю алкоголем, являются одними из самых строгих в мире. В то же время Черниговский подчеркнул, что в стране сохраняется значительная проблема распространения нелегального алкоголя.
