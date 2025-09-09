В Госдуме рассказали, как списать долги за услуги ЖКХ

Россияне с долгами за коммунальные услуги могут списать задолженность через процедуру банкротства. Для запуска внесудебного банкротства сумма долга должна составлять от 50 до 500 тысяч рублей, при долгах свыше 500 тысяч рублей процедура проводится только через суд. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Если не производить платеж по квитанциям за ЖКХ два и более месяца, то образуется долг, исходя из которого начисляются пени. Кроме того, задолженность за ЖКУ может остаться от предыдущего собственника жилья, если вы купили „вторичку“. Однако, если речь идет об отсутствии финансовых средств у должника, то задолженность можно списать. Сделать это позволяет процедура банкротства», — приводит слова Колунова издание РИА Новости.
Депутат также отметил, что процедура банкротства достаточно сложная и требует участия юристов и веских оснований. В случае смерти должника близким необходимо предоставить управляющей компании копию свидетельства о смерти для списания долгов. При этом, если квартира переходит по наследству, новым владельцам переходит только долг за капитальный ремонт, а задолженность по ЖКУ может быть передана только по соглашению сторон.
Колунов добавил, что граждане могут воспользоваться рассрочкой — в этом случае сумма долга делится на несколько месяцев и выплачивается равными частями. Также возможно оформить «коммунальные каникулы» при отсутствии возможности платить за услуги. Для оформления рассрочки или каникул необходимо обратиться в управляющую компанию.
С сентября 2024 года в России ужесточились меры по взысканию долгов за коммунальные услуги: процесс стал быстрее благодаря изменениям в законодательстве и интеграции с порталом «Госуслуги». Теперь должникам оперативно направляются уведомления, а при неуплате имущество может быть арестовано судебными приставами, а сведения о долге — переданы в Национальное бюро кредитных историй, что негативно влияет на кредитную историю граждан.
