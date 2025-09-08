Житель ХМАО пойдет под суд за шпионаж над бизнес-партнером

В Пыть-Яхе мужчина установил в кабинете бизнес-партнера «жучок» и незаконно получал сведения, которые составляли коммерческую тайну. За это ему грозит уголовная ответственность по двум статьям, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета округа.
«Обвиняемый установил в кабинете директора коммерческой организации, перед которой у его фирмы были долговые обязательства, специальное техническое средство для негласного получения информации и неправомерно получал доступ к обсуждаемым в кабинете сведениям, содержащим коммерческую тайну», — сообщили агентству в ведомстве. Устройство, спрятанное на полке, обнаружила уборщица.
Югорчанин был бизнес-партнером директора и работа у него в офисе. При этом был должен ему деньги, а чтобы избавиться от долгов — установил прослушку для получения нужной информации. Сам обвиняемый утверждает, что никаких устройств не устанавливал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям УК РФ «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Дело направлено в суд для рассмотрения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!