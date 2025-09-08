08 сентября 2025

Спрос на поездки в ХМАО на поездах вырос в полтора раза

В Югру стали чаще приезжать гости из других регионов страны
В Югру стали чаще приезжать гости из других регионов страны Фото:

Поездки в Югру на поезде все больше привлекают жителей России. Регион вошел в тройку лидеров по росту спроса, по сравнению с прошлым годом он вырос на 44 %. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса путешествий Tutu. 

«По железной дороге в летние отпуска туристы стали чаще отправляться в Югру. Спрос на поездки в ХМАО на поездах вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. „, — рассказали агентству в пресс-службе сервиса. Регион вошёл в тройку лидеров по росту спроса, уступив лишь Дагестану и Красноярскому краю. 

По мнению аналитиков, нефтегазовый регион помимо сезонной трудовой миграции привлекает все больше любителей дикой природы. Также россиянам интересен этнографический туризм, которым славится автономный округ. 

Ранее URA.RU сообщало, что недельный отдых в сентябре жителям Юры обойдется дешевле ста тысяч рублей на двоих, даже если ехать на юг. Средняя стоимость путешествия на двоих с перелетом и гостиницей составит 43 тысячи рублей.

