24 августа 2025
23 августа 2025

Аналитики назвали самые бюджетные направления для отпуска жителей ХМАО в сентябре

Недельный отдых в сентябре жителям ХМАО обойдется меньше 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путешествие в Краснодарский край обойдется жителям ХМАО в среднем в 94 тысячи рублей
Путешествие в Краснодарский край обойдется жителям ХМАО в среднем в 94 тысячи рублей Фото:

Недельный отдых в сентябре жителям Юры обойдется дешевле ста тысяч рублей на двоих, даже если ехать на юг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.

«Для жителей Югры самым доступным вариантом стала поездка на неделю в Красноярский край — средняя стоимость путешествия на двоих с перелетом и гостиницей составит 43 тысячи рублей. Если хочется красоты без долгой дороги, рассмотрите Алтай. Авиабилеты и семь ночей в отеле на двоих обойдутся в среднем в 91 тысячу рублей», — рассказал агентству заместитель директора по развитию авиарынка сервиса Туту Артем Кузьмин. Путешествие в Краснодарский край обойдется в среднем в 94 тысячи рублей, причем и на поезде, и на самолете.

Поездка в Дагестан на двоих на неделю будет стоить в районе 57 тысяч рублей. В сентябре там сохраняется теплая погода, а путешественникам доступны экскурсии по каньонам и водопадам, а также отдых на море. Путешествие к Байкалу через Иркутскую область потребует в среднем 75 тысяч рублей, а поездка в Астраханскую область примерно 77 тысяч рублей, в зависимости от выбранного транспорта. Поездка в Ростовскую область на поезде обойдется примерно в 86 тысяч рублей. 

Ранее URA.RU сообщало, что Алтай и Сочи оказались самыми доступными курортами для жителей ХМАО по стоимости билетов. Цена проезда в поезде из Югры стартуют от 7 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недельный отдых в сентябре жителям Юры обойдется дешевле ста тысяч рублей на двоих, даже если ехать на юг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту. «Для жителей Югры самым доступным вариантом стала поездка на неделю в Красноярский край — средняя стоимость путешествия на двоих с перелетом и гостиницей составит 43 тысячи рублей. Если хочется красоты без долгой дороги, рассмотрите Алтай. Авиабилеты и семь ночей в отеле на двоих обойдутся в среднем в 91 тысячу рублей», — рассказал агентству заместитель директора по развитию авиарынка сервиса Туту Артем Кузьмин. Путешествие в Краснодарский край обойдется в среднем в 94 тысячи рублей, причем и на поезде, и на самолете. Поездка в Дагестан на двоих на неделю будет стоить в районе 57 тысяч рублей. В сентябре там сохраняется теплая погода, а путешественникам доступны экскурсии по каньонам и водопадам, а также отдых на море. Путешествие к Байкалу через Иркутскую область потребует в среднем 75 тысяч рублей, а поездка в Астраханскую область примерно 77 тысяч рублей, в зависимости от выбранного транспорта. Поездка в Ростовскую область на поезде обойдется примерно в 86 тысяч рублей.  Ранее URA.RU сообщало, что Алтай и Сочи оказались самыми доступными курортами для жителей ХМАО по стоимости билетов. Цена проезда в поезде из Югры стартуют от 7 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...