Аналитики назвали самые бюджетные направления для отпуска жителей ХМАО в сентябре

Недельный отдых в сентябре жителям Юры обойдется дешевле ста тысяч рублей на двоих, даже если ехать на юг. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.
«Для жителей Югры самым доступным вариантом стала поездка на неделю в Красноярский край — средняя стоимость путешествия на двоих с перелетом и гостиницей составит 43 тысячи рублей. Если хочется красоты без долгой дороги, рассмотрите Алтай. Авиабилеты и семь ночей в отеле на двоих обойдутся в среднем в 91 тысячу рублей», — рассказал агентству заместитель директора по развитию авиарынка сервиса Туту Артем Кузьмин. Путешествие в Краснодарский край обойдется в среднем в 94 тысячи рублей, причем и на поезде, и на самолете.
Поездка в Дагестан на двоих на неделю будет стоить в районе 57 тысяч рублей. В сентябре там сохраняется теплая погода, а путешественникам доступны экскурсии по каньонам и водопадам, а также отдых на море. Путешествие к Байкалу через Иркутскую область потребует в среднем 75 тысяч рублей, а поездка в Астраханскую область примерно 77 тысяч рублей, в зависимости от выбранного транспорта. Поездка в Ростовскую область на поезде обойдется примерно в 86 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Алтай и Сочи оказались самыми доступными курортами для жителей ХМАО по стоимости билетов. Цена проезда в поезде из Югры стартуют от 7 тысяч рублей.
